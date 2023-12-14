尖沙咀錶行劫案 3無業男落網

【本報訊】尖沙咀加連威老道25號一間錶行，前日遭4名蒙面匪徒闖入行劫，掠走24隻總值逾3,900萬的名錶逃去。執法部門經深入調查後，於前日及昨日先後在荃灣、上水和元朗拘捕3名無業男子（21至24歲），涉嫌「串謀行劫」，並檢獲疑犯使用的手機及穿着的衣物。據了解，其中一名被捕人士在案發時身穿白色上衣、懷疑假扮顧客替同黨按門鐘「開路」，另外二人則懷疑參與策劃行劫，他們俱已被扣留調查。

包括涉扮顧客白衣男 調查人員指出，遇劫錶行門口長期上鎖，顧客如要入內，職員會確認情況始按動開門掣，當顧客步入店舖，大門便會在關閉後自動上鎖。根據案發「天眼」片段顯示，事發於前日下午3時06分，當時店內只有店員，偽裝「顧客」的白衫男先在門外等候片刻，始獲店員開門入內，惟他走近櫃台數秒，4名分別穿黑色和藍色連帽上衣的匪徒便尾隨闖入，其中帶頭二人各持一個鐵錘，快步衝前扑爆飾櫃，並與另一名匪徒合力掃走飾櫃內的名錶，餘下一名同黨則手舉雙刀指嚇錶行職員；與此同時，白衫男趁亂抱頭跑出店外。

4名劫匪掠走大批名錶後，隨即轉身跑向店門，惟大門已經自動上鎖，情急下他們舉錘砸爛店門玻璃，最後成功經罅隙而出，繼而跳乘由接應車手駕駛的私家車，沿漆咸道南往公主道方向逃去。

調查人員表示，被盜手錶價值約由20萬元至超過400萬元不等，至於賊車是套有假牌的「影子車」，暫時未知去向。執法部門正追查在逃人士及贓物下落，呼籲市民若遇到有人兜售來歷不明的手錶，應該提高警覺；而任何人如有資料提供，請盡快與人員聯絡。