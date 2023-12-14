節日臨近 貨車檢2噸煙花爆竹 市值200萬 司機就擒

年杪起佳節接踵而至，縱使港府已宣布會復辦除夕煙花匯演，惟有個別市民仍擬私自燃放煙花爆竹，無視對自身及他人性命財產帶來的風險。執法部門根據線報，前日突擊搜查落馬洲一個貨櫃場，在場內一輛貨車檢獲約重兩噸的不同種類煙花爆竹，並當場拘捕一名懷疑涉案的中年男司機。初步調查顯示，該批煙花爆竹在內地生產，人員正追查其來源及流向，不排除會採取進一步拘捕行動。

前日下午約5時，執法部門在落馬洲青山公路新田段一個露天貨櫃場，拘捕一名姓何（59歲）男子，並從他駕駛的一輛約30噸貨車內，檢獲大約兩噸重的煙花爆竹，當中包括「龍吐珠」、「穿雲箭」及「仙女棒」等款式，估計市值約200萬元。

經初步檢查後，人員有理由相信該批煙花爆竹在湖南省生產，但其入境途徑和銷售途徑，以及被捕男子在案中所擔當的角色仍有待調查。疑犯報稱貨車司機，涉嫌「非法藏有煙花爆竹」被捕，他已被帶走扣留調查。人員強調案件仍在調查，不排除稍後有更多人被捕。

調查人員表示，聖誕、元旦新年及農曆新年接踵而來，執法部門重視關於非法燃放煙花爆竹的罪行，因為一旦發生意外，有可能影響市民的性命財產。為了在假日前及早堵截，該部門已採取行動並會繼續進行打擊，希望市民在歡度節日期間，注意自己的安全，切勿藏有及燃放煙花爆竹。

非法藏有可罰款20萬監1年 根據香港法例第295章《危險品條例》第7條，任何人非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可判處罰款20萬元及監禁12個月；根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人燃放煙花爆竹，以致任何人造成損害或危險，最高可判處罰款2,000元及監禁3個月。