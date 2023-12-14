港車北上迄批逾3萬宗申請

【本報訊】政府於今年7月1日實施「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，議員陳沛良昨在立法會提質詢當局會否簡化申請手續，是否存在有申請者中籤後未有預約通關的情況，以及申請獲批人士及當中購買「等效先認」跨境汽車保險的政策落實情況是否未如預期，政府回應指截至11月底，逾3萬宗完成申請程序，而多月來預約申請不斷增加，總數達8.9萬宗，不存在浪費審批名額。

設遞補 稱無浪費名額 運輸及物流局局長林世雄指港車北上由2023年6月開始接受申請，每兩周接受申請一次，若申數量超過預設上限，須抽籤以作分配，截至11月底共進行14輪的申請，而最近的4輪申請均不需抽籤。為善用申請名額，運輸署設有遞補機制，將未有按獲分配的申請時間內遞交的申請者名額，撥入下一輪的申請名額當中，以充分利用每一次的申請名額。

由7月份預約出行約3,700宗、倍升至8月份的9,900宗、9月份的1.67萬宗、10月份的2.6萬宗、11月份的3.26萬宗、總數達8.9萬宗，申請港車北上的車主成功獲批之後，其出行純粹是按其自行安排而定，不存在浪費審批名額。