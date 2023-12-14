3隧分時段收費 運署冀紅東隧車龍縮短

【本報訊】為紓緩3條過海隧道的車流，運輸署將於下周日（17日）清晨5時起實施「分時段收費」。

12‧17清晨5時起實施 運輸署署長李頌恩昨日表示，現時過海交通已回復至新冠疫情前稍高的水平，而過去過海車流亦一直偏重東隧和紅隧，希望「分時段收費」實施後可達明顯交通分流效果，期望屆時紅隧在繁忙時段的車龍可減少一公里，東隧則減少0.5公里。

非公眾假期的周一至周六，私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元；電單車西隧收費介乎8至24元，紅隧和東隧收費介乎8至16元。在公眾假期，3條過海隧道的私家車收費則介乎20至25元；電單車收費則介乎8至10元。其他車種在3條過海隧道的收費全日維持固定水平，的士收費全日劃一25元，貨車、巴士等則全日同樣劃一50元。

運輸署總工程師（運輸策劃）李浩天稱，實施日各隧道的行車安排不變，但在初期仍會密切留意車輛過海情況。對於隧道收費顯示屏未有增加時間顯示，李頌恩坦言若顯示時間，擔心使用者或會為前一兩分鐘或下一兩分鐘的收費平貴，而故意加快或減慢行駛，造成危險。

就3條過海隧道將實施「分時段收費」，城巴計劃開辦兩條西隧過海巴士線，在上班日繁忙時段為顧客提供更多交通選項及應付額外需求，新路線將於明年按西隧車流量及顧客需求開辦。