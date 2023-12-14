引入的士車隊制三讀通過

白牌車猖獗無對症下藥 斥擾亂公交生態 的士服務質素備受詬病，政府提出多項改善建議，包括引入的士車隊管理制度、增加的士最高乘客座位數目至6個等。立法會昨3讀通過《2023年道路交通法例（提升個人化點對點交通服務）（修訂）條例草案》，雖有多名議員支持有關草案，但亦有議員批評當局「捉錯用神外」，另有議員直斥政府監管不力、執法不嚴，導致白牌車猖獗，嚴重打擊的士行業。

具工會背景的議員梁子穎認為政府是「捉錯用神」、「走錯方向」及「舊酒新瓶」，沒有針對性解決的士問題，他形容近5年的士服務備受關注，市民對車輛質素以及司機質素等都感到不滿，但業界方面就認為現在仍然不是改革的合適時機，主要是經濟環境不利發展，畢竟商人組織車隊都需要成本，建議當局重新建立新的法例發展網約車等。

要求多誘因少 營運成本高 針對引入的士車隊，航運交通界議員易志明指雖是業界訴求，然而要求多，誘因少，如車輛設施、車齡、司機僱傭比例和備有網約平台等，營運成本一定高；而誘因只是容許車隊自行設計車身標誌，政府在機場和口岸設停車和候車處，以及協助宣傳等。易指網約車出現，嚴重衝擊的士業。

倡統一流動程式提升質素 業界不斷要求取締非法白牌車，但政府監管不力，執法不嚴，導致白牌車猖獗，不斷蠶食的士生意，擾亂公交生態，他批評政府未有嚴厲取締，由於非法白牌車不受監管，且沒有保險承保，恍如馬路炸彈。而即使增加罰則，都要當局加強執法，方可堵截違法載客取酬。

議員尚海龍指出現如兜路、濫收車資等，歸根究柢是收入的問題。他發覺打敗的士司機者未必是白牌車，反而是5G網絡加人工智能的大數據。

尚認為政府在修例入面，涉及科技的實在過少，建議政府設立統一的流動應用程式，提升車隊的服務質素，既可保障司機和乘客，儲存有關錄音避免爭拗之餘，還可讓司機或乘客更快地找到對方，提升營運效率，賺取更多的車資。況且亦可推動電子支付的進一步普及，畢竟還用現金支付車資的國際化都市，如今已十分罕見。

對於議員陸頌雄提出的修訂，包括把現時要求車隊申請人需要擁有的士數目佔其車隊數量10%，下調至不少於5%，以及建議將車隊中有僱傭關係的司機數目由本來的10%，增至不少於50%，最終以大比數遭否決。

運輸及物流局局長林世雄重申政府方案更有彈性，當局可以適時檢討並作中期檢討，又指僱傭關係在業界並不普遍，憂慮要求指定門檻只會大大降低業界參與的誘因，重申政府方案已諮詢業界相信為合適方案。

條例草案主要修訂措施