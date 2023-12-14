國產C919客機 周六維港上空翱翔

【本報訊】國產客機C919及ARJ21前日抵港，民航處及香港機場管理局昨於香港國際機場停機坪舉辦歡迎儀式。政府官員於致詞時指，C919本周六（16日）將會在維港上空翱翔，市民可在維港兩岸親眼見證，呼籲各位航空發燒友及攝影愛好者，把握為C919及維港「影靚相」機會。

早上10時半西至東飛越兩次 民航處及機管局昨日上午於香港機場停機坪，為兩架國產客機舉行歡迎儀式，並於同日下午及今明兩日停泊在機場固定區域範圍靜態展示，供各界人士及青年團體等參觀。此外，若周六天氣許可，C919飛機將進行飛行演示，預計由當日上午10時30分由香港機場起飛，自西至東進入並飛越維港上空兩次。

兩款國產客機由中國商用飛機有限責任公司開發，其中C919客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，載客158至192座，航程4,075至5,555公里，與空中巴士A320、波音737機型級別相同似。C919於去年12月交付中國東方航空公司，並在今年5月投入服務。中國商飛目前已接獲1,061架C919的訂單。

至於ARJ21飛機，是由中國商飛開發的第一款窄體支線飛機，航程2,225至3,700公里，載客78至97座，早於2015年交付成都航空公司，並於翌年投入服務。中國商飛至今已累計向多家航空公司交付100餘架ARJ21飛機，當中包括印尼翎亞航空，並已完成首航正式投入服務。除了在公共運輸航空公司進行客運業務外，ARJ21還推出了公務機、貨機、醫療機等多種系列化產品。