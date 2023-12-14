逾七成受訪學童 指學業為自殺主因

【本報訊】學童自殺問題引起社會關注，香港基督教服務處進行了「學童自殺與求助研究」，透過個案訪問方式了解學生對自殺的看法及求助情況，發現逾七成受訪者指學業是引致自殺的主要原因，其次為家庭關係及人際關係。當學生有負面情緒時，只有約一成受訪人會尋求成年人協助。

僅約10%尋求成年人協助 香港基督教服務處倡議，政府應該牽頭各界加強公眾教育，減少對求助的標籤，釋除學生求助的顧慮，並且加強師生的連繫，長遠建立互信關係。

香港基督教服務處訪問了150名中學生，72.7%受訪者認為學業問題是引致學生自殺的主要原因，其次分別有48%及26%受訪學生認為家庭關係及人際關係是原因。另外，當學生面對負面情緒時，逾四成人選擇遊戲娛樂或向朋友傾訴，但只有僅約一成人會尋求老師或社工協助（10.7%）或尋求家人協助（10.0%），大部分學生會選擇受訪學生反映主要是因為擔心傳開或被嘲笑（30.0%），亦有學生表示「怕被批評或追問」（16.7%）。

服務處建議，政府應牽頭向各界加強公眾教育，減少對求助的標籤，釋除學生求助的顧慮，同時建議學校建立關愛校園文化，創造空間及機會讓老師了解學生，加強師生連繫，長遠建立互信關係，家長亦應應對子女成長需要，並鼓勵朋輩互相守望，協助學生適時求助。