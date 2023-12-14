回應毋須理由退貨倡議 當局：營商環境心中有數

【本報訊】過去3個財政年度，消費者委員會接獲不良營商手法的投訴個案維持1,400宗以上，有議員昨在立法會口頭質詢當局有否措施打擊教育中心、美容院或健身中心以不良營商手法，以及參考內地實施《中華人民共和國消費者權益保護法》的做法，即透過非現場購物方式購買商品的消費者，可毋須說明理由在7日內退貨，但商務及經濟發展局副局長陳百里指現時消費氣氛和營商環境比起2019年時「好咗、壞咗定係相若，大家心中有數」，因此必須小心權衡利弊。

議員陳恒鑌提出質詢，陳百里指政府明白社會關注健身中心和美容院以威嚇手法推銷大額的預繳服務情況，但由2019年展開立法實施冷靜期公眾諮詢結束不久後，社會環境經濟狀況都產生急劇轉變，直到今年始復常，政府會繼續因應情況檢視建議。

大量額外成本 須權衡利弊 陳恒鑌亦詢問當局會否參考《中華人民共和國消費者權益保護法》，消費者可毋須說明理由在7日內退貨，但陳百里指近年電商發展迅速，各遙距交易模式非常普遍，如果實施上述毋須理由的退貨制度，將會嚴重影響各行各業商業運作，引致大量商戶需要承擔額外成本，增添營商壓力，因此須小心權衡利弊，而考慮到香港目前經濟環境，無計劃設立有關制度。陳恒鑌直言「失望」，指希望政府正視網絡消費趨向和對消費者的保障。