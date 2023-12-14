稱營運不用領牌 向環保署索償 油塘混凝土廠敗訴須付訟費

【本報訊】本報去年以頭版報道踢爆政府規劃失誤，位於油塘東源街22號的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵，促使環境保護署在報道刊出10日後拒絕該廠續牌申請。該混凝土廠於去年中入稟高院民事控告環保署，指根據《空氣污染管制條例》規定，該廠毋須領取指明工序牌照，認為署方對條例的詮釋有錯。該廠要求法庭宣布該廠毋須領取相關牌照營運，並要署方就指該廠無牌非法營運令其造成損失一事作出賠償。環保署其後以對方缺乏理據為由，申請剔除訴訟，高院法官高浩文昨頒下判詞，裁定環保署勝訴，下令剔除訴訟並要混凝土廠支付訟費。

原告是營運該混凝土廠的中國混凝土有限公司，被告是代表環保署的律政司司長。原告指根據《空氣污染管制條例》附表一，對於水泥工程所指的指明工序需領取牌照一事，列明筒倉容量超過50公噸的工程，才需領取相關牌照。原告要求法庭宣告，如筒倉連接在地上、及有連接操作混凝土攪拌設備，才應計算在內；而以其他容器如駁船及油罐車等儲存水泥，便不應計入筒倉容量。

官：原告無提供實質證據 原告又要求法庭頒布宣告，律政司的詮釋在法律上犯錯，認為毋須領取指明工序處所牌照。原告又指事件令該廠造成損失，要環保署賠償。

法官判詞昨指，原告的指控，主要是指環保署其實是刻意針對原告，並具惡意地指控該廠違反相關《空氣污染管制條例》，指控原告無領牌而繼續營運。但法官認為，原告並未能提供實質證據，指環保署是刻意針對原告，且未能證明其對於須領牌的條例之詮釋，並非真誠。法官又認同被告一方所指，原告現時的指控，是對於相關法律的挑戰，可由司法覆核去處理。法官最終認為原告現時的指控，並無任何合理理據，最終批准被告申請剔除訴訟，並要原告支付訟費。

環保署歡迎法庭裁決，指會繼續密切監察混凝土廠運作，如發現違規行為或其運作造成空氣污染，會採取執法行動，並把證據轉交律政司跟進。此外，署方正着手修改《空氣污染管制條例》，加大執法權力封閉違規處所，預計明年第一季把修例建議提交立法會。案件編號：HCA 997/2022