曾聯署反對校董會改組草案 中大副校長吳樹培炒魷

【本報訊】香港中文大學內部管理混亂，中大校董會昨日開會議決即時解僱原任副校長（行政）吳樹培。主席查逸超表示，吳近月的一些行為舉措令校董會對其失去信心，為維護校董會及大學的有效運作，決定即時解除吳與校方的僱傭關係，至於中止僱傭的通知期則以現金代替。「閃炒」決定令副校長（行政）一職立即出缺，中大已有安排。當事人吳樹培對校董會決定感到愕然及悲憤，指從未獲邀參加調查及答辯。

校董會稱吳越權制訂議程 今次突然解僱事件與早前中大校友評議會主席楊于銘等3名中大校董發起公開聯署有關，事緣立法會內3名擔任中大校董的議員提交改組中大校董會的私人草案，事件引起部分反對聲音，中大校友評議會等發起聯署反對，而當時身兼中大副校長（行政）的校董會秘書吳樹培亦有參與聯署，事後吳已被批有違中立原則，遭即時停止參與校內改組的工作，以及需要在限期內提交報告解釋。

另外，中大校董會的議程亦出現異常，查逸超昨日點名當時仍任大學秘書長的吳「越權」，繞過校董會制訂議程。直言吳在未經同意的情況下自行制訂會議議程，以及在中大條例草擬階段曾參與反對聯署兩件事，是眾多不符要求行為中的其中兩個，強調吳當時作為大學高層，應了解到大學決定支持成立專責小組及支持草案，參與聯署令校董會質疑他能否堅持中立原則，對吳的履職仍能符合良好管治失去信心。

查逸超昨日下午會見傳媒時，被問到校董會通過解僱吳樹培的票數，及下一步會否彈劾校長段崇智時，均未有正面回應，僅指校董會會議內容及未來議程均為機密，不方便透露。至於中大副校長（行政）一職，暫由常務副校長陳金樑署理，大學秘書長一職，則委任黃陳慰冰出任，任期由即日起至明年12月31日。

大學副校長、校董會秘書長屬大學高級管理層，被公開解僱實屬罕見。中大校董兼議員張宇人指，事件少見、甚至從未發生都好，為了中大好都要「向前行」。另一校董議員鄧家彪批評吳樹培作為秘書長，卻屢次與大學「對着幹」，明顯違反規則。而在中大校董會改組草案投棄權票的議員狄志遠則對新校董會首次會議便發生高度敏感事件感不幸，籲詳細解釋解僱原因，免予人「玩晒」的觀感。