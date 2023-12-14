掟燃彈毀警車 兩青年入獄4年

【本報訊】3名青年於2020年12月涉嫌向旺角警察遊樂會投擲汽油彈，最終導致一輛停泊在內的警察貨車遭焚毀。3人事後被捕控以一項縱火罪，經審訊後區院法官姚勳智上月裁定3名被告均縱火罪成，昨判處其中兩人監禁4年，餘下較年輕的被告則判入教導所。法官指是次縱火雖然是針對破壞財產，但亦有可能對人身造成傷害，不容忽視潛在危險。

另一19歲仔判入教導所 被告依次是徐君浩（26歲）、馬富善（24歲）及羅康淳（19歲）。3人被控於2020年12月1日，在深水埗西洋菜北街430號警察體育遊樂會停車場無合法辯解，而用火損壞屬於警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。徐過往曾有4項案底，包括串謀傷人及搶劫等，其餘兩人則無案底，其中馬曾於街上阻止一人以刀襲擊他人，令左手神經系統受損。法官判刑指，須考慮案件是共同計劃，且有預先準備汽油彈及須考慮當時社會氣氛等。不過幸運地沒有人受傷，法官最終判徐及馬入獄4年，羅則判入教導所。

控方案情指，有閉路電視拍到3名被告於2020年11月30日晚上約10時起分別在通菜街119號的唐樓出入。翌日凌晨近1時3人離開唐樓步行至案發地點外，其中徐及馬分別向停車場拋擲4枚及5枚汽油彈，3人其後離開並登上的士前往馬鞍山。翻查閉路電視紀錄後，在前述的唐樓發現煙頭、玻璃樽及電油等物，其後驗出煙頭上有3名被告的DNA，3人於同年的12月18日被捕。案件編號：DCCC 738/2021