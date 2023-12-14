理大暴動 5男女監35至38月

【本報訊】2019年11月大批示威者於理工大學校園內留守多日，期間並與執法人員爆發激烈衝突，最終有1,200人被捕。其中有4男一女的理大學生被指參與理大校園內的暴動，5人早前於區院承認一項暴動罪，昨被暫委法官黃士翔判監35至38個月。法官認為事件是有預謀，目的是為佔據理大，故必然需要大量人手進駐理大，眾人亦是有組織地分工，使用暴力程度高。法官又指因本案，才發生之後續事件，該些後遺亦須在判刑時考慮在內。

案發時均就讀理大 5名被告依次是林子澄又名林銘堯、姜祖育、姜紹熙、陳蘊儀（女）及陳卓超（24至25歲）。5人於案發時均為理大學生，他們被控一項串謀暴動罪，控罪指他們於或約於2019年11月11至14日，在香港串謀與其他不知名人士於香港理工大學參與暴動。代表姜祖育的律師求情指，因當時理大內的情況急劇惡化，令其迷失方向，加上受部分傳媒不正確資料誤導而作出錯誤決定。法官則指各被告均有積極參與事件，因林早已表明認罪，可獲三分之一扣減，考慮年輕等因素後判監35個月。其餘4人則是開審前才表明認罪，只得四分之一扣減，分別判監36至38個月。

案情指2019年11月11日，有人呼籲進行「三罷」及用不同方式，協助集結在理大的示威者。案發期間，理大及附近一帶均有暴動發生，大量示威者集結。示威者有組織地佔據理大，破壞理大閉路電視及校園設施等。有示威者使用汽油彈、弓箭及其他物件，與理大外圍的執法人員對峙及衝突。有示威者在理大內不時搬動膠馬及雜物到理大周邊範圍，並在通往紅磡港鐵站的行人天橋上，以木板及鐵馬等築起路障。有示威者以雜物堵塞行人天橋樓梯口，把物品投擲至紅隧出入口附近，收費亭被示威者大肆破壞及投擲汽油彈。

理大的閉路電視拍到5名被告於案發時，在理大一帶作出不同行為，包括在閱讀室內集結、與他人製作有釘木板、與他人向人員投擲硬物、搬運膠馬、設路障及將膠馬擲向樓梯，以及協助破壞校園的閉路電視等。人員最終進入理大校園，發現理大內部遭廣泛破壞，一片狼藉。案件編號：DCCC 315/2021