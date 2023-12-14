黎智英子見卡梅倫乞救父 華譴責促英停干涉港事務

國安案下周一開審 公然插手 壹傳媒黎智英（76歲）涉違國安案將於下周一開審，其子黎崇恩乞求多時後，周二在倫敦獲英國外交大臣卡梅倫接見，欲借助外國勢力出手向港府施壓釋放黎智英。中國駐英國大使館發言人昨日指，堅決反對英國政客為反中亂港首惡分子黎智英撐腰打氣，並強烈譴責英方干涉中國香港特區法治的惡劣行徑。

英國外交、聯邦和發展事務部在社交網站「X」公布了卡梅倫與黎崇恩會面相片，卡梅倫聆聽了黎崇恩對黎智英在香港被拘留的擔憂。卡梅倫表明英國反對《港區國安法》，將繼續支持黎智英和香港市民。

中國駐英國大使館發言人發聲明指，黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和煽動者，明目張膽地勾結外部勢力危害國家安全，挾洋自重、惡行纍纍，港府對黎智英之流依法追究責任，完全是正義之舉。英方公然干預已進入司法程序的案件，為違法犯罪的反中亂港分子說項，這進一步暴露了黎智英與英方的長期勾結，以及英方縱容支持反中亂港活動的真實面目，也進一步證明了港府對黎智英的起訴完全是依法行事，合情合理合法。中方嚴正要求英方尊重事實和法治，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

法德人權獎頒鄒幸彤 港府反對 另外，法國和德國外交部周二宣布向12人頒發「法德人權法治獎」，其中一名得獎者是已解散的支聯會前副主席鄒幸彤。法德指，得獎者捍衞天賦人權，為不能發聲者發聲，並在最困難的情況下犧牲自由甚至性命，追求正義、政治參與權利及公正報道。

外交部駐港公署發言人昨日表示，近日卡梅倫會見黎崇恩並攻擊抹黑《港區國安法》，而法國和德國外交部為反中亂港組織支聯會頭目鄒幸彤頒發所謂「法德人權法治獎」，公署對此表達強烈不滿和堅決反對，正告有關國家立即停止假借民主人權之名踐踏香港法治。發言人指，黎智英、鄒幸彤等人長期從事反中亂港活動，勾結外部勢力危害國家安全。有關國家利用香港問題造勢作秀，兜售「與港人站在一起」的虛偽口號，苦心經營為香港違法犯罪者打造「人權鬥士」、「民主英雄」人設，進一步暴露了其與反中亂港分子妄圖破壞香港繁榮穩定的險惡用心。中方敦促有關各方正視自身問題，停止操弄地緣政治把戲，趁早根治干預香港事務和中國內政的強迫症。

港府則對法國和德國外交部頒發所謂「人權和法治獎」予被控涉嫌干犯《港區國安法》罪行的鄒幸彤，表示強烈不滿和堅決反對。發言人表示，鄒被控一項「煽動顛覆國家政權罪」，案件已交付高等法院原訟法庭，等候審訊。案件司法程序仍在進行中，但法國和德國外交部頒發所謂獎項予鄒，顯然與尊重法治精神背道而馳。港府敦促該等外國尊重法治精神，恪守國際法和國際關係基本準則，立刻停止干預香港事務。

另一方面，鄒幸彤就反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，律政司不獲法庭頒發禁制令而提出上訴一案，鄒早前申請欲加入該案成為相關一方被法庭否決後，再提出上訴許可申請，昨日亦遭法庭駁回其申請，並要鄒支付訟費。而律政司就榮光案的上訴，已排期12月19日處理。