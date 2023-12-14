醫健：老有所醫：腕管綜合症成因及治療

年長人士常有手指痹痛無力的情況，成因甚多，很多長者會誤以為頸椎有點退化，覺得無法解決，只強忍日夜不停的麻痹，影響睡眠質素，其中一個常見的手患就是腕管綜合症。

對於要經常做家務的家庭主婦、或常用手機及電腦的上班人士，手腕及手指會因為不斷重複同一個動作，在日積月累下，患上腕管內組織發炎或勞損，年長人士恢復能力較年輕人差，手腕中有一條管道稱為腕管，內含九條肌腱及一條正中神經，肌腱長期處於發炎腫脹狀態，會壓迫正中神經線，令神經線無法發揮正常功能，患者會感到拇指、食指、中指及半隻無名指麻痹或疼痛，晚間尤其嚴重，長時間介壓正中神經，會令神經逐漸壞死，感覺遲鈍，大魚際肌肌力逐漸減弱，感到拇指乏力，不能應付生活上的活動例如使用筷子、扣鈕等。

要改善麻痹情況，應該從用手習慣開始。例如減少重複用力，利用工具協助工作，多作間歇休息及使用手架增加休息，患病初期通常都可改善。同時可以配合進行物理治療，例如超聲波等。如果神經線被卡壓的問題嚴重，麻痹不能用保守療法改善，就可考慮接受神經鬆解手術治療。手術一般只需使用局部麻醉，手術風險不高，可直接開刀或用內窺鏡協助鬆解腕管，以減低管內壓力，使正中神經不再受壓。

但如腕管綜合症已是晚期，神經壞死嚴重，單是鬆解手術未必令已壞死的大魚際肌再生，就須考慮用其他肌腱轉移到大魚際肌的位置，配合術後復康，可令患者術後能恢復失去的功能，改善生活質素，效果理想，風險不高。

葉永玉醫生

香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系手外科部主任

香港港怡醫院手外科及癱瘓重建中心主任

老有所醫計劃