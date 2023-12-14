喉癌發病率 部分地區女性不跌反升

【本報訊】港人「聞癌色變」，除了常見的肺癌及乳癌外，喉嚨和聲帶位置出現的腫瘤喉癌，也值得關注。喉癌的存活率受癌症期數影響，早期的5年存活率高達九成，但末期則大幅下跌至約三成。中大醫學院與環太平洋大學協會合作，分析喉癌的全球分布、高危因素和流行病學趨勢，以提供醫學界更多流行病學資訊，協助提升喉癌的存活率。結果顯示，喉癌發病率與各地的人均國內生產總值、人類發展指數、不良生活習慣，以及代謝危險因素暴露相關，全球病發率呈下降，惟部分地區女性發病率不跌反升，以日本、瑞士和捷克的上升最為顯著。

喉癌的主要發病年齡介乎45至70歲，男性與女性患者的比例為13:1，存在明顯的性別差異。風險因素包括吸煙及飲酒，其中香煙含有的焦油及致癌物質會刺激喉部，令黏膜增生，繼而發展成黏膜白斑及癌化。近年，全球積極鼓勵減少吸煙及避免過度飲酒，因此喉癌的整體發病率和死亡率呈下降趨勢，尤其是男性人群。但由於各個地區的醫療護理水準不同，喉癌的發病率和死亡率，仍然存在地區差異。

此外，喉癌與吸煙、飲酒、不健康的飲食、缺乏運動、肥胖、高血壓、糖尿病和血脂紊亂有關，這些因素導致更高的發病率和死亡率。雖然全球近10年的喉癌發病率整體呈下降趨勢，但某些地區的女性發病率卻有上升迹象，當中以日本，瑞士和捷克共和國的女性發病率「平均年度百分比變化」的上升最為顯著。

與控煙酒政策相關 中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰指，喉癌的發病率存在地區差異，可能與各地診治水平、環境生活方式，及控制吸煙和飲酒的政策有關。各地政策制訂者應實施具針對性的循證預防策略，例如戒煙、控制飲酒等措施以控制有關風險因素。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生就指，近年喉癌整體發病率呈下降趨勢，但某些地區的女性發病率則有上升迹象。導致這個趨勢的原因未明，可能與周邊環境、生活習慣，以及日漸上升的代謝風險因素有關。醫學界應進一步探討導致這些流行病學變化的原因，為喉癌的防治提供重要依據。