港大首創 先縮腫瘤 後移植活肝

肝癌4期變1期 救活6旬漢 肝癌在本港常見癌症中排第5，每年新症超過1,700宗，接受手術或肝臟移植是現時唯一根治方法，但只有30%肝癌病人適合做手術。香港大學李嘉誠醫學院首創「先縮後除」治療方案，先以放射治療及免疫治療縮小腫瘤，令更多病人適合接受腫瘤切除或肝臟移植手術，由2019年至今已為約100名病人進行治療，有4期肝癌病人接受9個月「先縮」治療後，腫瘤明顯縮小，再接受兒子活肝移植。港大醫學院表示，目前無任何有效治療將4期肝癌轉為1期，此案例屬全球首例，已於知名期刊《肝癌》發表，未來或可將方案擴至其他癌症。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁指，若肝癌病人肝功能較差、或確診年齡較大等，將無法進行手術，5年內整體存活率僅有30%；而「先縮後除」方案結合立體定向放射治療與免疫治療，誘導中晚期肝癌腫瘤縮小，再視乎病人情況進行腫瘤切除或肝臟移植手術。

視乎情況進行切除 65歲的黃先生是乙型肝炎帶菌者，去年11月因腹脹痛求醫，電腦掃描顯示一個直徑長達18.2厘米的腫瘤，完全佔據整個左肝，且入侵了主門靜脈，屬肝癌第4期，因此不適宜進行手術，當時保守估計只有半年壽命。治療團隊為黃先生進行「先縮後除」治療，先接受立體定向放射治療（SBRT）及免疫治療，半年後掃描顯示腫瘤縮小至9厘米，至今年8月接受兒子捐贈肝臟，並於術後第15天出院，最後的檢查報告顯示腫瘤只有1.5厘米，即肝癌第一期，至今未見復發。

黃先生的兒子Nathan表示，見父親腹脹本以為是「大肚腩」，求醫後才發現體內有10公升腹水。當時他們看了許多醫生，基本上只提出標靶治療，認為病情並沒有根治的機會。直至他們從網上得悉「先縮後除」治療方案，並接觸相關團隊後，父親先後於港怡醫院及瑪麗醫院接受治療，而他亦決定捐肝救父。

陳智仁指，「先縮後除」治療方案侵入性低、安全和接受程度高，根據年初發表的研究數據，逾40%病人接受放射及免疫治療後腫瘤細胞完全壞死、超過10%病人腫瘤縮小至合適進行手術，而且大部分病人在半年內都得到明顯治療效果，讓病人和家屬有明確的治療計劃和預算。他表示，免疫治療部分約需花費20至30萬元，希望相關藥物將來可納入藥物名冊，未來將繼續研究影響療效的具體因素，治療方案亦有望擴展至其他適合放射治療及免疫治療的癌症，例如肺癌及膽管細胞癌。