拒宣誓 535非公務員合約僱員已離職

【本報訊】2019年爆發反修訂《逃犯條例》風波，多名涉嫌參與反修例非法活動的公務員被捕，隨後更有公務員組織示威活動及號召公務員參與「罷工公投」，被政府強烈譴責。《港區國安法》通過後，政府要求全體公務員須宣誓或作出聲明，擁護《基本法》，效忠香港特區，盡忠職守和對香港特區政府負責，惟有535名非公務員合約全職和兼職僱員不理會、拒簽或拒絕交回宣誓聲明。

過千EO AO曾聯署撐反修例 反對修訂《逃犯條例》風波期間，有上千行政主任（EO）和政務主任（AO）發出聯署公開信，其中時任勞工處二級助理勞工事務主任顏武周成立新公務員工會，當時發起「公僕仝人，與民同行」集會。至於涉嫌參與反修例非法活動而被捕的公務員有89名，當中58人已離開政府。

在2022年，多個工會舉行聯合工會「公投」行動，希望反對《港區國安法》立法，政府隨後表示強烈譴責，指他們採取政治性罷工的激烈手段，以致損害整體香港社會利益和公務員隊伍聲譽，又指香港受到連串暴力事件和疫情的雙重打擊，經濟環境嚴峻，政府透過多輪紓困措施，幫助香港盡快走出困境，在關鍵時刻，竟然有公務員工會公然鼓動公務員參與「罷工公投」，罔顧罷工行動會影響政府的有效運作和社會穩定，衝擊香港經濟，損害香港市民的利益。

《港區國安法》通過後，有535名非公務員合約全職和兼職僱員不理會、拒簽或拒絕交回宣誓聲明，政府指該等僱員已離開政府，部分人的合約接近屆滿、辭職或遭政府終止聘用。