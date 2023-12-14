東九龍綫明申撥 冀愈早落成愈好

【本報訊】港府公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，列出多個鐵路項目，當中有9個項目集中2034至2038年落成。運輸及物流局副秘書長黃珮玟昨日表示，相關項目在資金及人手方面均有挑戰，但有信心完成鐵路項目；而就東九龍綫項目，該局明天會向立法會交通事務委員會申請撥款，並隨即開始勘探和設計，明年下半年會邀請有興趣營運商提交意向書，環境評估和車廠規劃亦將同步進行，形容政府與市民共同願望是「愈早落成愈好」。

南港島綫西段 研綠色智慧運輸 不過，2027至28年起，華富邨現有住戶將搬離並開始重建，有議員批評南港島綫西段落成日期遲過華富邨完成首批重建，違背「基建先行」大原則。黃珮玟重申，不會輕視在人口密集地區興建智慧交通運輸系統的複雜性，希望以不影響現有行車和行人為大前提。

南港島綫西段最新計劃將放棄採用重鐵，因走線沿線地勢起伏，重鐵爬升能力有限，若部分車站要深入地底，運輸和成本效益不理想。黃珮玟強調正研究綠色集體智慧運輸系統，載客量約每小時單向一萬人次，可兼顧區內交通需求。