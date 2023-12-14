筲箕灣爆鹹水管 20米水柱噴住戶

【本報訊】昨日凌晨4時許，筲箕灣南安街99號興業樓對開行人路一條地底鹹水管突然爆裂，噴出約20米高水柱，恍如「噴泉」激射半空，鹹水同時淹浸新成街及南安街部分行車線。由於噴出的鹹水壓力頗大，有鹹水噴向附近一大廈外牆，低層住戶為免受波及有鹹水入屋，期間需要緊閉窗戶。執法人員接報到場，水務署人員同時趕至關掉水掣及進行搶修。

水管老化成「都市炸彈」 本港水管老化問題嚴重，根據政府數字顯示，去年共接獲17宗路陷報告，今年首8個月已暴升至29宗，其中因供水管爆裂或滲漏，以及排水管損壞導致的路陷，今年下半年至今已錄得至少12宗。爆水管事故成「都市炸彈」，令市民感到非常擔憂，有議員促請政府加強保養維修工作，防止水管再因老化而爆裂。

上周三（6日）清晨時分，黃大仙東頭村道近黃大仙下邨龍慧樓對開地底水管疑爆裂，地面行車線出現下陷。一輛城巴駛至輪胎被卡在下陷路面，巴士無法移動，最後被困約兩小時才能「脫險」，期間東頭村道來回方向介乎正德街與沙田坳道之間全線封閉。