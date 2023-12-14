財赤嚴重大花筒 拆公廁耗費760萬

【本報訊】政府財赤擴大，各部門有否善用公帑備受關注。立法會發展事務委員會昨討論基本工程儲備基金開支撥款，多名議員追問增加撥款的理由，有議員更批評清拆一個公廁要耗用760萬元太貴，質疑「係咪要用咁嘅公帑去做呢啲嘢」。另有議員要求政府解釋處理防止山泥傾瀉撥款，為何增加約24%的原因。

議員李鎮強關注是次撥款中有不少項目為在快將搬遷的灣仔稅務大樓、入境事務大樓和灣仔政府大樓進行裝修工程，部分涉款近千萬元，質疑3座大樓快將搬遷是否有需要再做裝修。建築署助理署長（物業事務）冼國良指雖然3座大樓會拆遷，但政府有部門有短期需求，當局會盡量利用簡約裝修，例如使用原用冷氣系統，已滿足短期需求用途。

防山泥傾瀉 增撥24%惹質疑 議員江玉歡指防止山泥傾瀉本港已處理多年，質疑為何是次撥款要增加約24%，又指「新行政工作電腦系統」一項中，當局增加15%，要求當局解釋增加原因。土木工程拓展署副署長馬漢毅指來年開支大幅增加是因為暴雨引發山泥傾瀉有500宗，該局正進行山泥傾瀉後的修復。

另有議員指黃大仙區接連出現爆水管問題，關注政府會否推出臨時項目以減低該區面對的渠務問題，又關注政府在推動人人暢道通行是否會考慮區內居民的年齡分布。渠務署徐仕基稱政府在超強暴雨後已檢視渠務優次，黃大仙區會有大型渠務工程望改善渠務問題。該議員追問指黃大仙區兩星期有3宗水浸，問到當局會否因應而加快，徐承諾會加快，並在稍後到立法會申請撥款。