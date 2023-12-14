北都燒700億賠償收地 總造價仍無聲氣

稱進入施工階段 需稍後始能計算 北部都會區發展大計備受關注，立法會發展事務委員會昨日舉行會議，政府向該會提交了基本工程儲備基金撥款文件，下年度該撥款高達505.9億元，有議員關注目前已公布的北都區新田科技城項目徵地賠償已達433億元，若連同古洞北和粉嶺北需要161億元，預料北都已入帳的整體補償已超過700億元，質詢政府有否評估北部都會區的總造價。出席會議的發展局官員沒有正面回應，只稱北都區的多個項目如交通設施仍在施工階段，要稍後才能計算。

根據政府提交立法會的文件，今次撥款的「就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼」分目，總額增加242.7億元，即由2023至24年度的約98億元增加至2024至25年度的340.7億元，僅該分目的增長已有2.4倍。

當局解釋，補償金分目金額上升是因為2024至25年度新項目的數量增加，以及新項目及繼續進行的項目所需的現金流量增加。相關大型項目包括古洞北新發展區及粉嶺北新發展區發展計劃－餘下階段、元朗南第二期發展，以及新界北第一階段發展－建造新田/落馬洲發展樞紐。

下年度擬收回430公頃地 當局又引述工務部門的施工計劃，預計在2024至25年度會收回約430公頃土地，較2023至24年度收回的大約190公頃土地多出240公頃。2024至25年度的預算，已計及古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段擬按照「加強版傳統新市鎮發展模式」申請換地的用地。

議員洪雯昨日表示，今年以來，已有6幅地皮流標，賣地收入向來是基本工程開支的來源，關注今年政府財政狀況堪憂，但北都區已知的收地補償額已多達700多億元，質疑政府有否評估整體北都的總造價，不過，出席會議的發展局北部都會區統籌辦事處規劃及發展組組長袁承業僅稱，北都發展區新發展區已進入施工階段，多個項目如交通設施仍在施工階段，要稍後才可以計算。