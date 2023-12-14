全球百大旅遊城市 港列17輸東京首爾

歐睿國際與數據公司Lighthouse合作編制的2023年全球百大旅遊城市指數，指數根據55個指標，涵蓋經濟和商業表現、旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策和吸引力、健康和安全，以及可持續性，再計算出城市得分和排名。

法國巴黎連續3年榜首

亞洲城巿中，日本東京排名最高的，排第4位，其次是排第11位的新加坡及排第14位的首爾，日本大阪排第16位，香港由上一年的第36位升至第17位，重返20大之內。報告提到，2019年入境遊客最多的10個城市在2023年全部重回前15名。該排名的榜首一直是亞洲城巿囊中物，香港更連續多年雄踞第一，但從2020年開始，指數的評分標準變化，歐洲城巿一枝獨秀，在今年首10名城巿中佔7個，巴黎連續3年稱冠，今年歐洲亦有多達12個城市進入前20位；北美有兩個城市；中東和非洲各有一個城市。