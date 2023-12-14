谷消費救市 上網領取先到先得 下周派20萬份夜間餐飲券

【本報訊】聖誕及新年即將來臨，旅遊發展局將於下周三（20日）起在網上分兩批送出合共20萬份100元「香港夜饗樂」餐飲消費券，供港人夜間時分在指定的過千食肆及酒吧堂食使用。該局期望能與業界攜手，鼓勵大眾與親朋好友一同開心出外消費，歡度節日。

旅發局﹕鼓勵外出歡度節日 首批10萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券將於下周三上午10時推出，每份價值100元。市民屆時需要在旅發局指定網站免費領取，先到先得。市民可憑券於晚上6時後，在逾1,100間食肆及100間酒吧，堂食消費滿100元或以上，即減100元。而第二批餐飲消費券將於明年1月10日派發。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局自上月起向旅客派發餐飲消費券，深受旅客歡迎。為鼓勵本地市民與親朋好友一同開心出外消費，歡度節日，因此決定與業界攜手，趁聖誕及新年期間將這份心意擴大至香港市民。

另外，11月訪港旅客約有329萬人次，其中短途市場旅客按月增加超過20%，升幅較為顯著。而今年首11個月至今錄得約3,007萬旅客人次。