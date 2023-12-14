北上深圳月使39億 榨乾香港消費力

即買即退稅 變相91折吸客豬籠入水 港人北上消費勢不可當，剛過去的10月及11月，每月均有超過500萬人次的港人北上（見表）。深圳媒體亦報道，10月份有355萬人次的港人到深圳，在當地消費了36億元人民幣，折合港元為39億元，按當地的消費統計方法，港人10月份在深圳人均消費673元人民幣（約730港元）。眼見港人北上消費力不俗，深圳及大灣區商舖紛紛出招吸引多金港客，有商場推出「即買即退」稅的變相九一折優惠吸客，也有景點及商場直接向持回鄉證的港人扣減費用。有經常返回內地授課的學者坦言，內地飲食價格不僅平香港一半，服務殷勤、笑臉迎人亦是關鍵，由於深圳消費業積極與本港競爭，他看淡今年聖誕、新年檔期的本地消費，希望不會「一潭死水」。

10月底單日錄35萬人次北上 本報統計顯示，過去兩個月北上人次持續增加，在扣除機場、郵輪碼頭等途徑的離境人士後，10月份仍有約530萬人次經羅湖、落馬洲、蓮塘等口岸北上；11月有關數字再增至約580萬人次。最多人出境的一天是10月21日，單日有46.6萬人次出境，扣除遠行人士，估計北上消費族料多達35萬人次。

深圳媒體的報道亦顯示，10月份到深圳的港人有355萬人次，消費額為36億元人民幣。為吸引港人在深圳多消費、常消費，該市不少店舖向港人推出林林總總的優惠，本月11日起，羅湖區萬象城的23間商店試行境外旅客購物離境「即買即退」的退稅優惠，即在萬象城設立「即買即退」集中退付點，讓境外旅客「分散消費、一次領錢」，參加計劃的品牌包括Hermès、Ferragamo、Louis Vuitton等國際知名品牌。

該計劃有別於以往必須在離境口岸辦理退稅，此種「即買即退」政策更便利旅客，而相關政策在北京、上海、廣州、杭州、成都試行，深圳屬第6個試點城市。目前境外旅客的實退增值稅為商品價稅合計的9%，也就是購買一萬元人民幣商品計算，旅客可獲退稅900元人民幣，相當於以91折消費。而退稅金額亦設有上限，同一旅客同一日在同一試點商店購物的上限額度為11萬元人民幣。

外出用膳電器消費品開支減 每逢假日，香港便出現離港消費潮，對本地消費行業當然會有衝擊，翻查政府統計處的消費物價情況統計，9月份港人的外出用膳的綜合消費物價指數仍有110.6，10月份已縮至96.4，顯示港人外出用膳開支減少。同時，10月份的零售業總銷貨價值臨時估計為338億元，其中電器及其他未分類耐用消費品按年下跌12.5%，超級市場貨品下跌5.8%，亦反映在港人北上深圳消費潮出現後，本地生活類消費開支亦在按年收縮。

內地飲食平服務殷勤成關鍵 昨早從深圳回港的香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，內地除有價格優勢外，食肆服務亦遠較本港的殷勤，「笑容滿臉不在話下」，更會主動關心客人需要，如「夠唔夠茶」及跟進訂單。他透露，自己最近在深圳中高檔食肆享用日式Omakase（廚師發辦），收費僅約500元，再高級一點食肆亦只收約1,000元，仍較在本港餐廳食平一半，「價錢合理」。

他續稱，本港特色食肆面臨的挑戰極大，舉例粉嶺多間韓式餐廳及主打上海菜的餐廳均告結業，相信只有茶餐廳仍有龐大本地需求而能夠生存。又呼籲本地服務業者改善服務質素，重現「消失許久的待客之道」，當局則可考慮減地租等方式，協助商界減低營運成本，助商品降價。

每逢周末及假期，各邊境檢查站便有大量港人北上。 過去兩個月香港北上人次 深圳成為港人北上消費熱點。