笑看天下：唔嗅米氣學人打仗

俄烏戰事持續將近兩年，烏克蘭總統澤連斯基起初有一陣「風雲事迹」頻頻見報，之不過，隨着以巴戰火蔓延，俄烏戰事已有一段日子淡出媒體。如今，忽然又見戲子總統出嚟，都唔使問阿貴，又係佢使出「丐幫幫主」絕技：伸手叫人畀錢援助嘅時候！澤連斯基近日到訪華盛頓會見美國總統拜登及國會代表，爭取600億美元新援烏撥款。除此之外，歐盟周四起亦將舉行峰會決定援烏路向。

事實上，俄烏戰事持續至今，戲子總統明顯係扶不起嘅阿斗，歐美為烏克蘭投入龐大嘅金錢武器援助；根據美國國防部提供嘅資料，美國自拜登政府上台後，已向烏克蘭承諾提供總值超過448億美元安全援助，依家又要爭取600億美元援烏撥款。戲子總統當老美係取之不盡、用之不竭嘅萬能提款機？大佬吖！咁樣磅礴式吐鈔，都有金屬疲勞嘅一日㗎！呢嗱！反對「援烏抗俄」嘅匈牙利極右總理歐爾班，其盟友也在華盛頓與共和黨人會談，密謀推動結束美國對烏克蘭嘅軍事支持。

正所謂長貧難顧，如今無論美國還是歐盟，都對援烏有所保留，德國智庫一個研究所嘅報告，顯示烏克蘭今年8至10月新得嘅援助承諾，按年跌87%，總額21.1億歐元，為俄軍侵烏以來最低水平。客觀上分析，烏克蘭有巨大兼長期資金壓力，也迫切需要武器等軍援。美國防長奧斯汀早前到訪基輔，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內曾要求提供1,700萬枚炮彈，並抱怨基輔的總統辦公室干涉指揮。奧斯汀對烏國需要嘅炮彈數量感到驚訝，因為根本不可能喺全球搵到咁多炮彈！都真係有乜總統出乜嘢手下，一個二個唔嗅米氣，講嘢堅離地！以如此無知厚臉皮之輩同強人普京鬥，怎可能會贏！