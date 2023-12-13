撥亂反正：投票當機 白費心機

港府耗用了大量公帑，動員了海量的人力物力，希望將改制後的首場區議會選舉搞得有聲有色，讓北大人高興。包括狂賣電視廣告、向選民派發心意卡、在票站增設打卡位，以至在投票前夕大搞「區選繽紛日」，以求暫緩港人的北上消費熱潮，乖乖留港投票。

豈料在投票日晚上飯前飯後的關鍵衝刺時間，耗資數千萬元開發的「電子選民登記冊系統」居然「當機」故障，令全港票站的投票工作一度癱瘓，其後要臨急轉用原始的人手派票。事件令不少選民要大排長龍，罰企個多小時後才能夠完成投票，部分趕時間或本來就投票意欲不高的選民，更乾脆返家食飯沖涼休息。即使選管會其後宣布延長投票時間至凌晨，願意重新落樓投票的選民估計不多。

平心而論，今屆區選投票率最終有逾27%已算是超額完成，皆因在西方反華勢力唱衰抹黑、本地「黃人」集體杯葛之下，上屆立法會選舉的直選投票率只有30%，以區選投票率一般只得立會選舉的七折，再加上疫後的離港消費狂潮下，今次區選仍能取得約九折的投票率已算不俗。可惜到埋門一腳卻爆出了當機鬧劇，引起市民及候選人不滿事小，為西方媒體增添唱衰中港的彈藥事大，令一眾特區高官不但無法向中央邀功，還可能要寫悔過書及記小過。

選管會聲稱系統癱瘓源於「後台數據庫出現異常」，暫無證據顯示涉及外來的黑客入侵或網絡攻勢。換言之，有關系統若非在開發時已存在錯誤和漏洞，就是有人從內部上下其手，引發當機。近年香港的每一場大型選舉，都會出現這樣那樣的人為錯失，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，是否有人在搞「軟對抗」呢？政府單叫選管會調查可能並不足夠，應要由國安接手。