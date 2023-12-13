自成一家：美國為菲律賓壯膽

中國和菲律賓近來在南海多次發生衝突。兩國實力懸殊，原本打不起仗來，但作為菲律賓盟友的美國卻在這個時候加鹽加醋，聲言將啟動《美菲共同防禦條約》中對菲國的承諾，無疑為中菲和平解決雙方衝突增添難度。

根據美國與菲律賓1951年簽訂的《美菲共同防禦條約》，締約任何一方遭到「武裝進攻」時，雙方將進行協商並採取行動對付共同的危險。但美國對於該條約是否適用於南海地區一直刻意保持模糊性，直至特朗普上任後，不但明確宣布條約適用於南海，而且試圖把中國的美濟礁和仁愛礁也變相納入條約的適用範圍。拜登上台後，繼承了特朗普的這種政策調整。

菲律賓總統小馬可斯今年5月訪美，與美國達成《雙邊防務指引》，進一步界定在南海任何地方發生的攻擊，菲國的戰機、航艦、武裝部隊包括海岸警衞隊都列在美軍防禦範圍內。儘管美菲沒有點名，但針對中國的企圖已呼之欲出，也反映美國為了遏制中國的目的，已經超過了其他方面的顧慮。

不過，美國在《美菲共同防禦條約》適用範圍的立場逐漸明朗化，也帶來了兩大問題，一是美國日後將被菲律賓牽着鼻子走。中菲南海爭端一旦走向白熱化，美國必須公開援助菲律賓，例如這次馬尼拉聲言中方船隻撞擊菲國運補船，就是對美菲同盟的一次考驗。

二是華府以往在條約適用範圍問題上保持模糊，能以較低成本維持美菲同盟的存在，並形成對中國的威懾。但隨着美國愈來愈走在前線，也增加了在南海與中國發生衝突的風險，這和近來華府意圖減少與中國衝突的政策並不相符。無論如何，北京必須對美國提升介入南海的力度保持高度警惕。