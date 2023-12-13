橫眉冷看：增加個人遊城市數目

傳聞香港特區政府正研究修改入境政策，目前深圳居民來港旅遊，只容許一周一行，將改為一簽多行。其實，一簽多行並非新鮮事物，過去亦曾實行，後來為怕來港的內地旅客太多，才改作一周一行。近年的香港今非昔比，旅遊業無復當年，不少商舖、飯館門堪羅雀。特區政府好些藏在箱底的政策，便得翻檢出來，能夠用的，都要考慮用上。

目前香港碰上的經濟困境，是多年未見，政府出招救市，應當如救頭燃，甚麼方法都該嘗試，多做總比少做好。雖然透過一簽多行來港的旅客，不一定都會過夜留宿，甚至很多都未必屬於高消費群，但不打緊，只要能夠有更多客人在街頭走動，增加香港的「人氣」，便算是做對了第一步。

很多香港人不是手上沒錢，他們之所以不願意外出消費，是因為市面人流稀疏、氣氛太冷淡，就算想揮霍一下，也覺得沒勁頭，白花花的銀子便索性留在口袋中，待到日本、台灣或者內地大灣區旅遊時才使用。

特區政府開放深圳居民一簽多行，只是邁出了第一步，筆者建議第二步，是跟中央商議，增加內地來港「個人遊」的城市數目。目前只有49個內地城市，有實施來港「個人遊」的政策，在第3任特首期間，港府亦曾檢討措施，打算擴大範圍，將更多地區納入其中。奈何當時的本地輿論被反中勢力主導，他們大肆渲染，說內地遊客已經擠爆香港，維港兩岸快將「淪陷」，很多港人受到蠱惑，乃信以為真，便卯足勁反對擴大「個人遊」的適用範圍，使好端端的一個政策，就此泡湯。

然而，今日的香港，已近乎是十萬火急，既然有好的措施可以救亡，此時不用，更待何時？