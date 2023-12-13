坦言集：檢討黑暴

黑暴事件的解決，一般的說法是始自國安法與國安公署的成立運作。言下之意，是在國安法之前，香港沒有法律可依據來對付黑暴的行動。表面上看來言之有理，實際上卻把事理顛倒。

從佔中到黑暴的過程，有着眾多的違法言行，不少是公然向香港現有法治作出挑戰，但不能說因為缺乏國安法或23條立法，政府不能依法對付。眾多的現行法例早已執行多年，英治時期的法例，當年可鎮壓懲治犯法者，為甚麼在回歸之後便不可用呢？

和平示威是合法，但暴動包括毀壞公物、堵塞交通、傷害別人、縱火燒毀建築物、攻擊政府部門與執法人員、侵佔立法會大樓、肆意破壞、盜取公共設施等等，在佔中到黑暴期間都是愈演愈烈，也都是明顯地觸犯眾多的現有法律，且多有視頻、照片的紀錄作證。可是，為甚麼這麼長及幾年的衝突和犯罪行為，特區政府卻忍讓不作拘捕懲治？即使沒有國安法，也仍然有眾多法例可援引來對黑暴者治罪，為甚麼會有這麼長時間的公權力缺位呢？

嚴格來說，面對這樣大規模的犯罪行為，政府執法不嚴，反而縱容、逃避，最典型的是衝擊佔領立法會大樓，是政府撤退、放棄，當時也沒有計劃與安排對衝擊者進行拘捕和治罪。政府與執法者怠政，是疏忽職守，客觀上助長暴動的擴大、惡化。黑暴之所以能由佔中演變出來，政府公權力缺位應是重要因素。

當然，外部因素介入是觸發黑暴的主因，但若不是政府無能，不敢用現行法律來禁制、拘捕犯法者，沒有這個內因的配合，外部因素不可能把顏色革命在香港推動。但是，為甚麼會有這樣的公權力缺位，政府不敢執法而讓星星之火成燎原之勢？一說是制度因素，但英治時期可以鎮壓，回歸後卻無能為力；同樣是英治的政務官系統，只能說政務官無能，而不是回歸後的制度變化。

另一說是引蛇出洞，但往往是事後孔明，且有誰有這樣的狂妄可以把政權和社會治安用作政治權術的試驗？

黑暴之後，中央與特區政府都沒有公開檢討公權力缺位的原因，愛國愛港底下，還是英治的政務官主政，多了英治的紀律部隊，這足以防止另一次公權力缺位嗎？或許應追究黑暴時期執政者的失職責任，釐清關係，有助於建立有效的香港一制，而不是完全靠內地一制來打救香港。