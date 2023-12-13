冷鋒周六殺到 最低14℃

昨28.7℃ 平歷來12月最高溫紀錄 聖誕將至，但本港氣溫近日依然維持高企，街上仍見到穿短袖衫及短褲的市民，難以想像原來已經是12月，天文台昨日更錄得最高氣溫攝氏28.7度，平了1953年錄得的十二月份最高氣溫的紀錄，多區亦錄得攝氏30度以上的高溫。不過，天文台亦指一道冷鋒會在本周六（16日）殺到，最低溫會由前一天的攝氏23度，驟降至攝氏14度，翌日更將進一步降溫，期間打鼓嶺最低僅得攝氏9度。

昨日中午時分，本港普遍地區氣溫錄得攝氏28度或以上，天文台京士柏錄得最高氣溫達攝氏28.7度，參考天文台1884年開台至今的紀錄，過去近140年有紀錄以來，12月的最高溫度為1953年12月1日的攝氏28.7度，即昨日的氣溫平了天文台12月最高溫的紀錄。

九龍多區儼如夏天 另外，香港多區亦錄得炎熱高溫，九龍區深水埗、黃大仙、九龍城及觀塘等地，均錄得攝氏30度以上高溫的紀錄，濕地公園的氣象站更錄得攝氏31.6度，熱度與夏天無異。

不過，天文台指一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸，本港將漸轉多雲，今日天氣較涼，氣溫介乎攝氏21至24度。另外，天文台預料一道冷鋒將於本周六橫過華南沿岸，本港氣溫將顯著下降及有幾陣雨，隨後的強烈東北季候風，將於下周初至中期影響華南地區，該區早上寒冷。

根據9天天氣預報，未來3天氣溫仍徘徊在攝氏22度至26度之間，期間大致多雲，今日至本周五（13日及15日）將有幾陣微雨，周五能見度較低；而周六日（16日及17日）間氣溫顯著下降，氣溫介乎攝氏14度至23度，當日及翌日大致多雲且有雨；隨後5天的氣溫將持續寒冷，期間更低見攝氏12度。