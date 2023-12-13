Tesla司機遇伏捱斬浴血

【本報訊】前晚8時許，一名姓林（30歲）男子駕駛Tesla電動車，停泊於慈雲山慈正邨停車場2樓後，擬步行樓梯離去。豈料一名兇徒突然撲出，以一把30厘米長的利刀狂斬事主，他閃避不及雙臂中刀浴血。事主不敢久留，立刻沿樓梯逃至1樓，並自行報案求助。兇徒得手後，登乘接應貨車逃去。

救護員奉召到場，替事主包紮傷口後，再送往伊利沙伯醫院治理，現場地上及樓梯留下血漬。人員圍封現場及事主的電動車調查，案件列傷人跟進，暫未有人被捕。執法部門正追查一名年約30歲男子，案發時戴口罩及身穿深色上衣和深色長褲。

土瓜灣男子受襲 鎅刀漢逃遁 另於同晚7時許，一名姓楊（37歲）男子途經土瓜灣安徽街1號對開時，突然被另一名男子以鎅刀襲擊，事主猝不及防，口鼻及手部受傷，兇徒得逞後往馬頭圍道方向逃去。

楊男接受救護員現場敷治，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院救治。案件亦列作傷人，暫未有人被捕。執法部門正追查一名年約40至50歲男子，蓄中長黑髮，案發時身穿黑色外套及藍色長褲，並持有一把鎅刀。