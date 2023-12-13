犯事不斷 南亞幫尖沙咀作案 掠值4000萬名錶

持刀錘狂扑 錶行4年2遇劫 南亞兵團又勾結本地幫作奸犯科，光天白日在鬧市行劫！4名分持刀錘的蒙面匪徒，昨日由一名同黨帶頭闖入尖沙咀一間珠寶鐘錶行，期間指嚇職員及扑爆飾櫃，在1分鐘內掃走總值約4,000萬元的名錶，繼而跳上由同黨駕駛的接應私家車逃走。據了解，案中懷疑有至少兩名劫匪為南亞漢，而今次已是該店近4年內第二次遇劫，執法部門正根據「天眼」影片及職員口供等收集線索，全力緝拿在逃的6名人士。

案發於昨日下午3時10分，4名身穿連身衞衣和戴口罩蒙面的男子，魚貫闖入加連威老道25號地下的「名錶世家鐘錶珠寶」店舖，不由分說舉起兩把30厘米長利刀指嚇職員，並以鐵錘砸毀飾櫃，搶走大約25隻、總值約4,000萬元名錶後逃之夭夭。據悉，劫匪在逃走時未能打開店門，不惜揮錘破門而出，然後登乘門外的接應銀色私家車，朝漆咸道南方向逃去無蹤，職員不敢抵抗，直至賊人遠去才報案求助。

一名本地人賺門後跑走 執法人員奉召趕至，立刻圍封案發現場，以及在附近各主要交通幹道部署人手兜截，但並無發現。涉事店舖一片狼藉，其中大門玻璃爆裂，周圍地板亦滿布玻璃碎片，而被打碎的飾櫃留下七零八落的錶盒，惟盒內不少手錶已成為賊人囊中物。人員翻查店舖及附近商戶的閉路電視，並在門口等位置掃模搜證，而一眾職員並無受傷，留在現場向人員交代事發過程。消息指，該4名年約20至25歲劫匪懷疑是南亞裔人士，整個犯案過程僅一分鐘內，執法部門現正追查賊車下落，追緝賊夥歸案。

遇劫錶行的負責人李先生表示，當時店內只有數名員工，並無顧客，一名年約20歲中國籍男子首先在店外敲門，表示要查詢貨物事宜及進行選購，惟職員開門之後，4名匪徒便尾隨衝入店內，該名本地人則轉身跑走，懷疑他是負責「開路」減低職員戒心，得逞後便「功成身退」。在緊張氣氛中，有劫匪刀指職員，另外兩人則揮錘扑爛飾櫃，「大擸特擸」後攜贓跳上車輛逃走。據他所稱，被劫走的手錶涉及多個名牌，隻隻價值高昂，最貴的手錶叫價逾460萬元，至於實際損失仍有待點算。

翻查資料，李先生在近年亦曾經遇劫。2020年7月23日，李收舖離開當時位於加連威老道47號的舖面，當他橫過馬路走到對開行人路的時候，3名南亞漢突然撲出施襲，搶去其腕上一隻約值140萬元的名錶，以及一對耳環和一條頸鏈逃去。事主捱打導致面、腳受傷，事後被送往伊利沙伯醫院治療。