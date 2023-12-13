救護車自炒剷壆 司機頸腰傷

【本報訊】昨晨9時許，一輛救護車沿荃灣德士古道北往青衣方向行駛，期間左轉入國瑞路時，失事剷上路中分隔石壆。據悉，涉事救護車當時並無接載病人，其右邊車頭損毀及擱在石壆上，右前轆離地，54歲男司機頸、腰受傷，其後自行報案及通知上級，由另一輛救護車送往仁濟醫院治理。執法部門正調查車禍原因。