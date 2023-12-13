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貨車相撞兼修路 上水大擠塞

區內交通擠塞。 區內交通擠塞。
區內交通擠塞。
【本報訊】昨晨8時許，兩輛輕型貨車在上水掃管埔路迴旋處對開意外相撞，幸事件中無人受傷。惟車禍阻礙路面，加上區內百和路的道路工程影響，造成上水區內交通嚴重擠塞，部分途經九巴及龍運巴士路線班次有所延誤，或需改道行駛。直至事故現場完成調查和清理，交通才逐漸恢復暢通。
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