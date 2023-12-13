東呼即應：月𢭃15萬人工 高級警司抄牌惹諷

【本報訊】提起「責任心」，違例泊車被抄牌很正常，但《東呼即應》近日就留意到網上廣傳一張照片，顯示一位執法人員正在發出俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書；但同時亦有不少人的目光，落在這位人員肩膊上有很多「徽號」，認為這位「仁兄」唔嘢小，至少屬於警司級別，不禁令人質疑執法部門有大材小用之嫌，認為當局倒不如花心思策劃一下，如何掃光南亞犯罪兵團。

促善用資源 應對南亞兵團 最近網上廣傳一張照片，看到有一位執法人員正在抄牌，惟該人員肩膊上有很多「徽號」，經翻查網上資料，該位人員的肩章，顯示為有一枚市花嘉禾花及一枚軍星，即意味該人員屬高級警司，每月薪酬高達介乎15萬至15.9萬元。《東呼即應》認為，這說到底也是警司，一個月領那麼多薪水，與其發告票，倒過來想，當局是否應該善用公帑善用人力資源，花心思策劃一下如何將南亞犯罪兵團逐一掃光。

《東呼即應》表示，除了司機大哥小心別犯例破財，行人也要謹記小心過馬路，因為當局近日推出新一輪交通安全大型執法行動，以針對亂過馬路或干犯嚴重交通違例事項的行人，其中更加會調派便裝人員票控，而不預先警告，違例者分分鐘被罰款2,000大元。