大灣區航空「鍾意飛」票種 託運限額倍增

【本報訊】聖誕新年旅遊旺季將至，大灣區航空由本月起陸續增加多個航點的班次，包括本港往來台北、東京、曼谷等熱門旅遊目的地的航點，亦增加票價種類「鍾意飛」（Value Go）的託運行李限額一倍，期望滿足日益增長的市場需求。

明年1月每日兩班往東京

大灣區航空表示，由今年12月起，香港往台北的定期航班服務已增加至每周16班。香港往東京的班次將於明年1月加強至每日兩班，而大阪及曼谷的班次由明年2月起，亦同樣加強至每日兩班。香港往胡志明市的航班則由明年1月下旬起，增加至每周4班。此外，票價種類「鍾意飛」的託運行李限額，亦已增加一倍至每程20公斤。