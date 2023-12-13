本會期政府交37法案 30項獲立會通過

【本報訊】立法會內務委員會昨就2023年會期總結，稱內會共舉行27次會議，政府連同今日進行立法會會議首讀的4項法案，本會期共提交37項法案，其中30項已獲立法會通過。內會主席強調議員審議政府法案，不會「來者不拒」、「照單全收」，除注意審議工作效率，也會積極把關、向政府反映民意，施政報告公布多項立法建議，包括吸引公司遷冊來港等，預期立法會審議工作依然繁重，指議員必定認真審議，理性務實履職盡責。

盼官員做好解說工作 與去年會期對比，內會主席指今個會期政府提交37項法案，較去年的25項增加12項法案，立法會已經完成通過30項，遠超去年的17項，仍然有兩項有關提升的士質素法案將會在今日恢復二讀，她指議員和官員在情理兼備基礎上，互相交流意見、力求共識、令法案更完善，強調議員審議政府法案不會「來者不拒」、「照單全收」，除注意審議工作效率，也會積極把關，向政府反映民意。

新一份施政報告公布多項立法建議，內會主席指法案涉及不少範疇，預期立法會審議工作依然繁重，議員必定認真審議，理性務實履職盡責，同時希望政府官員向社會和議會做好解說工作，令各項法案和立法程序順利工作。

針對行政立法關係，內會主席指至今舉行12次前廳交流會，議員和官員在每次交流會上良好坦誠交流，而行政長官互動交流會也可透過互動交流促進行政立法關係。被問及前廳交流會議題重複，亦愈來愈少議員出來發言和參與，政府每次前廳交流會都會由司長副司長率領，而11月底的交流會有60位議員出席，認為不是少數，官員也超過10位，稱期間大家討論熱衷，預定時間結束後還有延續討論，相信議員會珍惜機會。