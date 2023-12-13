僱主多願聘長者 體力健康為首要考慮

【本報訊】有基金會昨日公布一項與「長者再就業」有關的研究調查，結果顯示大多數受訪僱主對聘用退休人士持積極態度，認為他們擁有豐富的工作經驗和知識，能夠為企業帶來價值，但他們的體力和健康狀況將會是聘請時的首要考慮。基金會促請港府可提供財務優惠，例如稅務優惠和工資補貼等。

年齡歧視成重投職場障礙 黃金時代基金會訪問了624位公眾人士和117間機構及企業，發現近80%僱主認為長者員工與年輕員工同樣具有就業能力，但也有近70%受訪者認為身體健康限制是長者員工在工作中最常見的挑戰。約80%人期望，港府可為長者員工提供再培訓和提升技能經濟補貼，以及為僱主提供財務優惠，例如稅務優惠和工資補貼等。

至於由公眾人士填寫的問卷調查則顯示，近60%人認為長者對於職場最大的好處在於其豐富的經驗和知識，但有逾98%人認為香港職場存在年齡歧視，超過40%認為年齡歧視是退休人士重投職場的最大障礙。

黃金時代基金會相信，長者再就業將會成為香港社會發展重要的一環，為長者提供更多生活選擇和機會，故期望各界可合作提出相關政策建議，例如為長者提供再培訓和技能提升的補貼，推動跨代協作的政策等，從而改善香港職場存在的年齡歧視問題，協助黃金一代實現自我價值，退休後繼續積極參與社會和經濟活動。