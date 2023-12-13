偷拍發布情婦私密片 已婚男EO入獄7個月

【本報訊】已婚男政府行政主任（EO）被指先後3次在酒店內涉嫌偷拍女密友的私密片段，之後兩人感情生變，他涉嫌刑恐女方，傳訊息稱「要妳身敗名裂」、「我攬炒無成本」、「連登見」等話，並上載女方的私密影像到互聯網。涉案行政主任早前經審訊後，被裁定3項窺淫、一項刑事恐嚇及一項未經同意下發布私密影像共5罪罪成，昨在粉嶺裁判法院被暫委裁判官馮念偉判監7個月。裁判官指被告偷拍並非愛的表現，且更發布涉及女事主口交及她胸部的影像，行為令人齒冷且極之嚴重。

申保釋候上訴遭官否決 涉案29歲被告陳梓文，被控於2022年5月2日、6月13日及6月25日，分別在尖沙咀憙酒店、宜必思香港中上環酒店及中環迷你酒店暗中拍攝女事主X；另被控於同年9月15日至17日，威脅X會使她名譽受損害，意圖使X受驚；及於10月9日，在香港發布X的私密影像，意圖使X受侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有同意發布及被告不理會X是否同意發布。X事發時年約26歲。被告昨於判刑後申請保釋以等候往高院上訴，但被法庭否決。

被告的背景報告顯示，他先後在銀行和政府部門工作，他和4歲女兒同住，目前與妻正辦理離婚。辯方求情稱，被告一時處理感情不當才犯案，明白傷害家人、並已吸取教訓。裁判官指雖然被告和事主年齡差距不大、當時是情侶關係，但被告是利用了事主的信任而犯案。裁判官續指被告與事主是真誠相戀或視她為洩慾工具，值得商榷，但被告行為確令事主活在恐懼及承擔苦果；因涉案影像長留網上，導致事主飽受困擾和二次傷害，被告又以資訊恐嚇事主報復，案件屬非常嚴重，加上被告沒有悔意，最終判囚以懲。案件編號：FLCC 85/2023