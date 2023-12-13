4男女灣仔參與暴動 判囚34至45個月

【本報訊】2019年11月港島區爆發大規模衝突，有逾百人被捕。其中6女兩男涉參與暴動，當中一名女被告更在等候審訊期間意圖離港而再被捕。該8人否認暴動等罪，經審訊後，其中4人於上周被裁定暴動等罪罪成，昨於區院被法官李俊文判處監禁34至45個月。法官指本案涉及暴動範圍較細且時間短，屬即興而為，並沒有引致嚴重受傷，但其嚴重之處涉及設路障且有人投擲汽油彈，須予以嚴懲。

4名接受判刑的被告分別是林梓橋、盧虹羽、謝翠兒及王永森（男）（27歲至50歲）。該4人早前同被裁定暴動罪罪成，控罪指他們於2019年11月2日在灣仔莊士敦道與分域街交界一帶，連同其他身份不詳人士參與暴動。盧及王另被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪罪成，控罪指該兩人於同日同地分別管有10條及596條索帶；林梓橋另被裁定意圖妨礙司法公正罪罪成，指她於2022年1月3日至2月16日期間企圖離港，意圖不按法庭指示依期歸押。林另承認無牌管有無線電通訊器具罪。同案另外4名被告，早前已被裁定面對的控罪罪名不成立。

1被告強調並沒後悔 林於昨天自行求情時陳詞，強調並沒後悔且沒有被他人煽動，又稱與「手足」同承擔是她榮幸，不過陳詞被法官截停並指法庭非表達政治立場地方。

法官判刑時認為林身上有多種裝備，預期供應他人使用，屬供應者，再加上其行為明顯打算潛逃，故3罪共囚45個月。至於其餘3名被告，考慮到其角色及當時持有的物品等，分別判監34至37個月。

控方案情指，案發當日下午有大量示威者於灣仔聚集，佔據行車路，部分人手持雨傘等。示威者其後向執法人員投擲汽油彈，亦有人將載有燃燒物品的手推車推向人員。本案4名被告在現場被截停及拘捕，部分被告戴上口罩等，其中兩人則藏有索帶；林於去年2月16日在機場企圖登上一架飛往英國的私人包機，該機專為運載寵物及其主人而設，林當時持有單程機票，並預先填寫英國入境處聲明，申報會逗留半年。案件編號：DCCC 663、666/2020