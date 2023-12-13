企業明年人力估算 80%憂仍難補職缺

機構料平均加薪3.3% 建造業可達4.4% 送舊迎新之際，市民都希望明年百業興旺、人人安居樂業。不過，有人力資源機構昨日發表最新明年首季「就業展望調查」結果卻顯示，受訪僱主大都認為本港明年仍然有人力短缺的問題，雖然有近半受訪僱主預算未來3個月增加人手，但仍擔心難以找到足夠的合適人才。為了吸引人才，機構預計明年香港僱員平均加薪幅度為3.3%，高於今年的0.5%。當中建造業加薪幅度最大，逾4.4%。

人力服務供應商萬寶盛華（Manpower Group）進行了就業展望調查，經訪問525名僱主後，發現有44%受訪僱主預算未來3個月將增加人手，僅有15%僱主會縮減人手；另有40%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，香港來季就業展望指數將按季下跌一個百分點，按年則上升7個百分點。

通訊媒體業展望最樂觀 調查又發現，通訊媒體業的就業展望最為樂觀，其次是運輸及物流業、資訊科技業。另外，亦有80%的企業表示，預料明年將會面對因缺乏人才而難以填補職位空缺的問題，但情況較今年有改善。此外，調查亦顯示全球75%的企業預料明年將面對因缺乏人才而難以填補職缺問題，與今年77%的峰值相比略降兩個百分點。機構認為，香港的人才短缺現象去年已達到頂峰、嚴重短缺達85%。明年預期將略為降至78%，惟仍處於高位，即香港依然存在人才短缺問題。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，整體行業的就業展望指數都持正數，反映在港就業前景依然平穩，儘管受訪行業皆表達出平穩的招聘意願，但人才短缺問題仍然存在，僱主們仍難以找到足夠的合適人才來填補關鍵職位空缺，故企業為了解決這個問題，採取了一系列措施，如提供靈活的工作時間和地點選擇，以靈活的方式填補職位空缺，並提供具有競爭力的薪酬待遇。

徐又指，預計明年香港僱員平均加薪幅度為3.3%，高於今年的0.5%。當中建造業加薪幅度最大，逾4.4%，其次為飲食業及金融科技業，分別為4.2%及約4%。她解釋，由於訪港旅遊業及本地消費將在短期內支持經濟，預計勞工市場將在未來數個月進一步改善，相信失業率將維持在低水平。而隨着企業人手不足以及控制成本，企業預計來季將增加聘請30%外判或兼職員工。