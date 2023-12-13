國產客機C919 ARJ21訪港

【本報訊】國產客機C919及ARJ21昨日到港！兩架國產客機昨午約2時先後降落本港機場，獲水門禮歡迎。今次是兩機首次出訪內地以外城市，訪港期間，兩架客機將停泊在機場，獲邀團體及代表可登機參觀，周六早上，若天氣許可，C919客機會升空，屆時將飛越維港作飛行演示。

昨日早上約11時，ARJ21先從上海起飛，下午約2時飛抵本港機場先行降落；C919隨後押陣。

擬周六飛越維港演示 當局表示，民航處及機管局今早會在停機坪舉行歡迎儀式，兩架國產客機會在機場作靜態展示，期間本港政界、航空業界、青年團體等獲邀代表可到場參觀。周六上午，若天氣情況許可，C919飛機預計於上午約10時30分由本港機場起飛，然後由西至東進入並飛越維港上空作兩次飛行演示。市民可在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊和金紫荊廣場等地方，觀賞C919飛機翱翔天空。

為配合飛行演示活動，民航處將在維多利亞港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機（即航拍機或模型飛機等）、飄放風箏、放飛繫留氣球或大量氣球等飛行活動。民航處將透過小型無人機電子平台「SUA一站通」，以及航行通告，說明臨時限制飛行區的詳情。