故宮館展出81套明代人物畫珍品

【本報訊】香港故宮文化博物館昨起舉辦全新「故宮博物院藏明代人物畫名品」專題展覽，展出81套來自故宮博物院的明代人物畫珍品，有14套為國家一級文物，涵蓋約60名畫家作品，展期由昨日起至明年11月30日結束。

展期至明年11‧30 涵蓋60名家作品 館方表示，今次展覽是該館第二次舉辦大型故宮繪畫展，從故宮博物院繪畫珍藏中精選了共81套明代人物畫珍品，涵蓋約60名畫家的作品，包括「明代四大家」中唐寅、文徵明及仇英的人物畫，大部分藏畫更是首度在境外展出，當中14套為國家一級文物。

博物館副館長王伊悠表示，今次展覽是本港首個大型明代人物畫展，展出作品根據明代的早、中、晚期劃分為3個單元，展覽將分4期展出，每期展出約20套，為期約3個月，正考慮配合不同教育活動。

策展人蔣方亭指出，北京故宮有700多件明代人物畫作品，最後篩選出81套，當中考慮不同因素，例如作品的完整程度和出境限制等。

展覽將於今日起在故宮文化博物館的展廳4開幕，展期至明年11月30日，觀眾可憑標準門票或特別展覽門票參觀，毋須額外購買門票。