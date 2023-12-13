除夕煙花 再耀維港

當晚11時起 每15分鐘發放4色「許願流星」 經歷3年新冠疫情蹂躪後，今年終可除夕煙花耀維港！旅遊發展局宣布在今年除夕（31日）復辦除夕煙花音樂匯演，屆時煙花將綻放12分鐘，中環至銅鑼灣均是煙花綻放的舞台；除夕夜11時後，地標大廈每隔15分鐘便有四色「許願流星」煙火。該局指今年的除夕煙花音樂匯演是有史以來面積最大、歷時最長，亦是歷年最大規模「香港跨年倒數」。旅遊業界相信匯演能夠吸引大量旅客訪港，令尖沙咀再度「逼爆」！

旅發局介紹，維多利亞港在除夕當晚將化身成舞台，3座港島區地標建築樓頂會先於除夕晚11時後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，伴隨市民、旅客許下新一年的願望。臨近新年倒數時刻，當香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘倒數至午夜，並響起全新創作編排的奏鳴曲，奏鳴曲融合了電子音樂、西方古典音樂和中國樂器等豐富元素，展現香港中西文化交融的魅力，為匯演拉開序幕。

5躉船綻放 歷時12分鐘 踏入元旦後，會展中心外牆的巨型倒數時鐘會顯示「2024」。維港亦將同時開始以「新年新傳奇」為題的除夕煙花音樂匯演。5艘躉船將同時發放約12分鐘的煙花，綻放的煙花將約1,300米闊，煙花覆蓋面橫跨中環至銅鑼灣一帶，而七彩繽紛煙花以四季為調，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周而復始。

旅發局表示，市民除了可親身到維港兩岸欣賞除夕煙花音樂匯演，亦可以透過本地免費電視台、旅發局網站及社交平台作收看直播；旅發局亦將同步透過衞星向全球轉播，令身在海外的港人，以及所有香港以外的群眾也能一同參與慶祝新年。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，每逢維港放煙花，均會吸引內地，乃至東南亞一帶旅客訪港，尤其過去的10‧1煙花匯演更令整個尖沙咀水洩不通，相信除夕煙花匯演亦會出現類似逼爆尖沙咀的盛況。