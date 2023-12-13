料聖誕入院急增 加開千病床應對

【本報訊】近日本港流感及新冠肺炎均見升溫，雙疫夾擊來勢洶洶。醫管局表示，預料聖誕節假期起公立醫院入院人數會大幅增加，將加開約1,000至1,200張臨時病床應付需求，又會透過特別酬金聘請額外醫護人手，增加非緊急運送服務支援，並會在普通科門診增加5%至10%名額。另外，當局指將再有10萬劑XBB變種新冠疫苗抵港，65歲或以上長者最快本周起可免費接種。

將再有10萬劑XBB疫苗抵港 醫管局總行政經理李立業昨日於電台節目表示，隨着天氣轉涼，預料聖誕節假期起公立醫院入院人數會大幅增加，醫管局已制訂應對計劃，在病床、人手、物流各方面都會作出調配和支援，包括加開約1,000至1,200張臨時病床，以應付需求。

另外，當局昨日亦公布，將免費為高風險人士接種XBB變種新冠疫苗，首階段將開放予65歲或以上長者預約，今日早上9時起可於政府網上預約平台登記，最快可於明日接種。當局稱，會密切留意XBB疫苗的需求，適時開展第二階段，屆時將擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。

當局又指，繼早前10萬劑XBB疫苗抵港，另一批來自另一生產商、共約10萬劑疫苗亦將抵港，科學數據顯示，兩款疫苗的成效和安全性資料大致相若，呼籲市民盡快接種新冠及流感疫苗，以應對可能同時出現的高峰，特別是高風險群組人士。