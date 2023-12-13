美容中心女負責人 自然療法替客治癌 無牌行醫罪不成立

六旬美容中心女負責人收取69至118萬元不等的天價，涉嫌無牌替3名癌症病人治療，包括提供心靈治療及「多維大腦、能量、小腹、賀爾蒙回春療法」，建議病人每天在身體不同部位放磁鐵，當病人病情惡化，又指摘對方自暴自棄。涉案女負責人早前否認3項「未經註冊而從事內科執業」罪，在區院經審訊後，暫委法官鍾偉強昨裁定被告面對的所有控罪，均罪名不成立，無罪獲釋。法官指控方未能證明被告提供的療程，是受條例所規管的西醫內科執業行為。

63歲被告趙淑儀，被控於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。

未能證療程受西醫規管 法官指本案重點應是被告的服務，是否符合條例中所指的「從事內科執業」之定義，惟控方於審訊中，卻不斷針對療程是否有效及收費是否合理，法官已多次提醒，但控方仍繼續針對該議題。法官又指控方認為「非中醫，即西醫」，指被告的療程屬西醫治療，但法官認為是過於廣闊，並指除中西醫外，尚有其他治療方法，在考慮後認為被告的療程屬其他治療。

兩苦主因病情惡化離世 至於眾控方證人方面，法官認為由於涉事時間已久，證人的記憶已模糊，故未能清晰記得被告的說話，但他們亦確認知道被告的療程非西醫範疇。基於上述的分析，法官認為被告的療程不受條例規管，故裁定脫罪。不過法官強調其裁決，不能視為法官對被告的行為有其他立論或意見。

控方案情指，3名事主均曾患癌，並於案發期間到被告的美容中心接受治療，包括磁療、心靈治療及多維大腦、能量、小腹、賀爾蒙回春療法等，並分別支付69萬元至118萬元不等，3人合共支付了近300萬元。陶及徐分別於2016年因癌病惡化離世，而鍾亦病情惡化，於2016年1月左右需再服用白血病相關藥物。被告則於2016年2月被捕，指她涉及無牌行醫。案件編號：DCCC 320/2022