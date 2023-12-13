機長不適 國泰起飛澳洲3小時折返

【本報訊】國泰航空原定前晚由香港飛往澳洲悉尼的航班，於起飛約3小時後突然折返，惹來乘客不滿。本報昨日收到市民反映，指編號CX101國泰航班，原定前晚11時55分由香港起飛前往澳洲悉尼，惟乘客反映該航班起飛3小時後，飛機突然折返香港，當時機長並無即時向乘客反映，而是在尚有一小時就返抵香港時才於機上廣播，令部分乘客感到不滿。

無即時向乘客反映惹不滿 根據網站「flightradar24」顯示，該航班飛越菲律賓後，在桑義赫群島附近海域折返，與目的地尚有一大段距離。本報就事件向國泰查詢，國泰航空發言人表示，原定於前日晚上11時55分由香港飛往悉尼的CX101航班，機長於航行期間身體不適，經醫生評估後不宜繼續執勤，為謹慎起見，故按照既定安全程序折返香港。航班於昨晨6時30分安全降落香港國際機場。

國泰發言人續指，已即時調配另一組機組人員執勤該航班，CX101航班已於昨日早上9時17分再次啟程前往悉尼。航班延誤期間安排了商務艙乘客到貴賓室稍作休息，並且向經濟艙乘客派發餐券，就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意。