地勢起伏 南港島綫西段擬轉為中型鐵路

【本報訊】本港未來有多條鐵路均會採取重鐵以外的模式營運。港府昨日發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，當中擬建的南港島綫（西段）因沿線地勢起伏，正研究有否合適的替代運輸系統能取代重鐵。運輸及物流局局長林世雄亦透露，南港島綫（西段）將會轉為中型鐵路，目標於明年內敲定合適技術。

藍圖指出，南港島綫（西段）用於連接香港仔、華富及數碼港等地區至南港島綫黃竹坑站和港島綫香港大學站，其走線沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，走線部分路段需深入地底，其運輸及成本效益均不理想，故正研究以其他合適的替代運輸系統取代。

明年公布建造模式 林世雄表示，現在不論國內外都會有合適系統提供此類中型鐵路項目，此模式較重鐵更靈活，最重要是能服務市民，即便走線不同，也離不開鐵路站會在人口多的地方。該局將會在明年公布南港島綫（西段）建造模式，亦希望可以配合華富邨主要增加人口的時間，並且「應承大家會爭取最快完成的日子。」

除南港島綫（西段）以外，東九龍、啟德前跑道區，及洪水橋/厦村走線亦有計劃以智慧綠色集體運輸系統建成，政府計劃於2024年底前就東九龍及啟德項目向本地及國內外系統的供應商營運商邀請遞交意向書。被問及其他鐵路項目會否也邀請港鐵以外的營運商，林世雄就舉例稱港深西部鐵路或會邀請港鐵以外的公司營運，而每一個鐵路項目也有其特性，會視乎需要再作計劃。

另外，港鐵表示，歡迎當局公布藍圖，以「基建先行」及「創造容量」的方針規劃及推動運輸基建項目，完善鐵路網絡。關於南港島綫（西段）項目，港鐵指會盡力作相應配合。