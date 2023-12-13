新運輸發展藍圖 北港島綫疑走數

未來重心移至新界配合北都 未來本港發展重心由港島移向北區，令北港島綫「唔見影」。港府昨日公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，列出多個鐵路項目，例如將港深西部鐵路接駁到港島西至洪水橋鐵路、中鐵綫等，但不包括倡建接近10年的北港島綫計劃。運輸及物流局局長林世雄否認北港島綫「走數」，強調當局估計該項目於2040年前暫無需求。有議員坦言政府應「攞啲實數」說服市民為何不建北港島綫；又擔心港府財政緊張，提醒當局展開工程要量力而為。

北港島綫早於《鐵路發展策略2014》文件中已提議興建，並建議將東涌綫西延，並與東延的將軍澳綫於新增的添馬站匯合，文件建議該項目落實時間為2021至2026年。

稱該線2040年後始有需要 不過，最新藍圖中北港島綫已消失，林世雄強調「不存在走數」，解釋指鐵路道路規劃要審視度勢，今次研究發現該線路或在2040年後才會有需要。最新藍圖將交通基建重心轉移至新界，以配合北部都會區的發展，包括重點介紹「三鐵三路」和「兩鐵一路」。屬「三鐵三路」之一的港深西部鐵路，藍圖建議接駁到港島西至洪水橋鐵路，以加強交椅洲人工島與北都及前海的連繫，並以隧道及其他合適形式建造跨灣路段，減少對沿線地區和后海灣生態系統的潛在影響。

至於港島西至洪水橋鐵路，林世雄解釋指現有的海底隧道已飽和，此新鐵路可提供西面的分流作用，目標爭取2038年起分階段落成，並在交椅洲人工島居民全面遷入前全線開通。

被問及各個項目的成本造價，林世雄稱未能回應。他解釋由於藍圖跨越非常長的時間，部分項目已在建造中，部分則會在一至兩年內申請撥款；而「三鐵三路」因距現時仍有一段距離，故未有準確造價估算，會在項目推展後提供造價。

議員促以數據向市民解釋 對於北港島綫消失，議員田北辰坦言港府需以實際數據向市民解釋；他又提到日後若在啟德和東九龍綫引入其他鐵路服務營辦商，或會令市民失去轉乘優惠、弊多於利。他另建議港深西部鐵路可在深圳灣和前海均設置口岸，方便港人。

議員張欣宇則指，港府財政緊絀，藍圖中的鐵路應排出優次。他又批評現時鐵路工程「又貴又慢」，是由於工程中仍有很多「水位」，是可以減省，建議在審批工程圖則方面毋須雙重審批。

《香港主要運輸基建發展藍圖》 各主要運輸基建項目目標落成時間