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新運輸發展藍圖 北港島綫疑走數

港府公布主要運輸基建發展。（陳德賢攝） 港府公布主要運輸基建發展。（陳德賢攝）
港府公布主要運輸基建發展。（陳德賢攝）
未來重心移至新界配合北都
未來本港發展重心由港島移向北區，令北港島綫「唔見影」。港府昨日公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，列出多個鐵路項目，例如將港深西部鐵路接駁到港島西至洪水橋鐵路、中鐵綫等，但不包括倡建接近10年的北港島綫計劃。運輸及物流局局長林世雄否認北港島綫「走數」，強調當局估計該項目於2040年前暫無需求。有議員坦言政府應「攞啲實數」說服市民為何不建北港島綫；又擔心港府財政緊張，提醒當局展開工程要量力而為。
北港島綫早於《鐵路發展策略2014》文件中已提議興建，並建議將東涌綫西延，並與東延的將軍澳綫於新增的添馬站匯合，文件建議該項目落實時間為2021至2026年。
稱該線2040年後始有需要
不過，最新藍圖中北港島綫已消失，林世雄強調「不存在走數」，解釋指鐵路道路規劃要審視度勢，今次研究發現該線路或在2040年後才會有需要。最新藍圖將交通基建重心轉移至新界，以配合北部都會區的發展，包括重點介紹「三鐵三路」和「兩鐵一路」。屬「三鐵三路」之一的港深西部鐵路，藍圖建議接駁到港島西至洪水橋鐵路，以加強交椅洲人工島與北都及前海的連繫，並以隧道及其他合適形式建造跨灣路段，減少對沿線地區和后海灣生態系統的潛在影響。
至於港島西至洪水橋鐵路，林世雄解釋指現有的海底隧道已飽和，此新鐵路可提供西面的分流作用，目標爭取2038年起分階段落成，並在交椅洲人工島居民全面遷入前全線開通。
被問及各個項目的成本造價，林世雄稱未能回應。他解釋由於藍圖跨越非常長的時間，部分項目已在建造中，部分則會在一至兩年內申請撥款；而「三鐵三路」因距現時仍有一段距離，故未有準確造價估算，會在項目推展後提供造價。
議員促以數據向市民解釋
對於北港島綫消失，議員田北辰坦言港府需以實際數據向市民解釋；他又提到日後若在啟德和東九龍綫引入其他鐵路服務營辦商，或會令市民失去轉乘優惠、弊多於利。他另建議港深西部鐵路可在深圳灣和前海均設置口岸，方便港人。
議員張欣宇則指，港府財政緊絀，藍圖中的鐵路應排出優次。他又批評現時鐵路工程「又貴又慢」，是由於工程中仍有很多「水位」，是可以減省，建議在審批工程圖則方面毋須雙重審批。
《香港主要運輸基建發展藍圖》《香港主要運輸基建發展藍圖》
《香港主要運輸基建發展藍圖》
各主要運輸基建項目目標落成時間各主要運輸基建項目目標落成時間
各主要運輸基建項目目標落成時間
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