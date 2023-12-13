派票故障 選管會須6周內交中期報告

【本報訊】區議會選舉投票站電子選民登記冊系統出現故障，政府昨指非常重視今次事故，要求選管會提交中期報告，時間約為6周，選管會主席也會確保調查「如火如荼」進行、盡快完成、不會遺留任何事故原因，如工作仍需時間，可在中期報告提出。另外，政府又促選管會成立專責調查小組調查，成員包括政府資科辦、選舉處資科小組，而執法部門亦將加入專責組。

政府認為雖有故障，票站運作仍符合要求，市民也很熱心履行公民責任，而每個選舉在規則之下，有變化很正常，每個選舉背景、激烈議題等均會影響選舉結構、造成變化，形容「無人想有呢啲事發生」。

專家：後備系統應隨時準備 政府指以前也有可能因為不同理由導致投票過程延誤，是次事故出現後半小時啟動後備方案，相信是按實際情況最快可作出的決定，當局已要求選管會成立專責調查工作組，確保將來任何選舉工程安排更好，初步分析，電腦流量方面、尤其在外來流量，看不到異常情況出現，但仍要等專業人士調查，也和選管會主席溝通，至於需否問責，仍需要待調查結果。

電腦安全研究員賴灼東昨在電台節目指出，不同票站有不同的網絡傳輸速度，每個票站亦應配備後備連線網絡，惟重設及啟動後備網絡並非易事，網絡、服務器及應用程式服務器等最少需要測試半小時至兩小時，而事發時或因未及啟動後備網絡，最終轉用人手派票。他建議當局應提早測試系統，而後備雲端系統亦應隨時準備，避免出問題時手忙腳亂。